Devrekani'de kapalı yüzme havuzunun temeli dualarla atıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde inşa edilecek kapalı yüzme havuzunun temeli dualarla atıldı.

Devrekani Belediyesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle inşa edilecek olan, ilçenin ilk yüzme havuzunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altınkulaç, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

“Rabbim gençlerimizin yolunu bahtını açık etsin”

Törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Çoşkun, "Bugün burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbim gençlerimizin yolunu bahtını açık etsin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, yarın çok daha güzel yerlerde görmeyi temenni ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“Bu mutlu anı yaşamaktan onur ve gurur duyuyorum”

İlçeye yeni bir proje kazandırmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, "Gerek sizlerin sayesinde gerek önceki kaymakamlarımızın sayesinde, siyasi yol arkadaşlarımızın, kıymetli milletvekillerimizin sayesinde bu mutlu anı yaşamaktan onur ve gurur duyuyorum. Devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kapalı yüzme havuzunun temeli dualarla atıldı.