Devrekani'de öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Devrekani'de, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcı öncesinde ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Devrekani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile Devrekani TOBB MYO Konferans Salonunda verilen eğitime ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler katıldı. Mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenlere Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli Çağlar Kırlı tarafından sunum eşliğinde genel trafik kuralları, sürüş güvenliği, emniyet kemeri, takip mesafesi, kavşaklarda geçiş üstünlüğü, trafikte saygı, öğrenci servisleri kontrolü, yaya trafiği, yaya geçidi önceliği ve taşıt kullanma güvenliği gibi konular da anlatıldı. Öğrencilere servis araçlarına binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri takmanın önemi, trafik bilincinin çocuklara aşılanması; öğretmenlere de güvenli sürüş, takip mesafesi, kavşaklarda geçiş üstünlüğü, yaya geçişleri, trafikte saygı gibi konularda bilgiler verildi. Eğitimde, öğretmenlerden öğrenci servis araçlarında gördükleri aksaklıkları emniyete bildirmeleri istendi.

Devrekani TOBB MYO Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Okul Müdürü Can Doğan Vurdu, “Üniversitemizin mevcut binası içerisinde bulunan konferans salonunun ilk kez bu tür bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Eğitimde birliktelik ilkesiyle bundan sonra yapılacak her türlü etkinlikte okulumuzun kapılarının eğitim camiasına açık olacak” dedi.

Vurdu, okulun 5 yıllık acil eylem planı hakkında kısa bir sunum gerçekleştirerek, yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Trafik eğitim seminerine İlçe Emniyet Amiri Mekan Sivrikaya, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Doğan, Halk Eğitim Müdürü Zeki Gökgöz, Devrekani TOBB MYO Müdürü Can Doğan Vurdu, ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler katıldı.