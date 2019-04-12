Devrekani'de Tarıma Dayalı İhtisas OSB toplantısı yapıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Pehlivan ve Meclis Üyesi Mustafa Şensoy, Devrekani'de gerçekleştirilen Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi toplantısına katıldı. Toplantıya Devrekani Kaymakamı Samet Serin, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yüksek Mühendisi Uğur Ayhan, İlçe Tarım Müdürü Özcan Gazioğlu, Tarım Bakanlığından ve diğer Bakanlıklardan kurum yetkilileri de katılım sağladı.

Toplantıda Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için önerilen yer hakkında komisyon üyelerine bilgi verilerek, komisyon üyeleri arasında istişare ve bilgi alışverişinde bulunuldu.