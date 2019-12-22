Devrekani'de yang?nda 80 dekarl?k alan zarar g?rd?

Kastamonu'nun Devrekani il?esinde ormanl?k alanda ??kan yang?nda 80 dekarl?k alan zarar g?rd?.

Edinilen bilgiye g?re, Devrekani il?esine ba?l? ?atak k?y? ile Asarc?k k?yleri aras?nda kalan ormanl?k alanda hen?z belirlenemeyen nedenle yang?n ??kt?. R?zgar?n da etkisiyle b?y?yen yang?na Devrekani Orman ??letme M?d?rl???ne ait araz?zlerle Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri m?dahale etti. K?yl?lerin de destek verdi?i yang?n s?nd?rme ?al??malar?nda 80 dekarl?k ormanl?k alan zarar g?rd?.

Yang?n s?ras?nda Devrekani Belediye Ba?kan? Engin Alt?kula?, olay yerine giderek yang?n s?nd?rme ?al??malar? hakk?nda ekiplerden bilgi ald?.