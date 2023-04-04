İhlas Haber Ajansı

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Devrilen ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü

Kastamonu’da devrilen ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'da devrilen ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Olay, Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesi Aşık Yorgansız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rüzgar sebebiyle devrilen ağaç, park halindeki 37 FA 992 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Ağaç olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

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