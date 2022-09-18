İhlas Haber Ajansı

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Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör tedavi altına alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Kapaklı köyünde iş makinesinin devrilmesi sonucu yaralanan operatör, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kapaklı köyünde iş makinesinin devrilmesi sonucu yaralanan operatör, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kapaklı köyünde iş makinesinin altında kalarak yaralanan operatör H.T., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı operatör burada tedavi altına alındı.

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