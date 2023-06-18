Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 1'i ağır 3 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde motosiklet kayarak metrelerce sürüklendi. Motosikletten savrulan 3 genç yaralandı.

Kaza, Taşköprü-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.I., Y.D. ve T.D. isimli üç gencin bindiği motosiklet yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak metrelerce sürüklendi. Motosikletten yola savrulan 3 genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan T.D. isimli genç, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.