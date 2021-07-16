Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ağckişi mevkiinde 37 yaşındaki İhsan Şenol yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Şenol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Taşköprü ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenilen İhsan Şenol'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.