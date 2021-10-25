Devrilen sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonu alev aldı: 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kontrolden çıkan sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonu, devrilerek alev aldı. Kazada, kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi İkiçay köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABN 917 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, frenlerini boşalması neticesinde, kontrolden çıkarak devrildi. Sıcak asfalt yol kenarına dökülürken, kamyon ise alev aldı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yaralanan sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.