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Devrilen traktör ile bariyerler arasında sıkışan çocuk öldü

Ağlı-Seydiler karayolu Çamlık mevkiinde devrilen traktör ile bariyerler arasında sıkışan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesinden Ağlı'ya akrabalarına saman balyası götüren Yavuz Yılmaz (39) idaresindeki traktör, saman balyalarını bırakıp Seydiler'e döndüğü sırada Ağlı-Seydiler karayolu Çamlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktör ile bariyer arasında sıkışan 10 yaşındaki Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden kurtarılan Mehmet Yılmaz ile babası traktör sürücüsü Yavuz Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Mehmet Yılmaz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.


Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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