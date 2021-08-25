Devrilen traktörün altında can verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü yaylasında Çaybaşı Köyü Muhtarı Hüseyin Çiftçi, idaresindeki 19 ET 428 plakalı traktörüyle yaylada kesim yapan işçilerin yanına giderken uçurumdan yuvarlanan traktörü görerek durumu 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, uçuruma yuvarlanan traktörün altındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Hüseyin Garip olduğu belirlenen şahsın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.