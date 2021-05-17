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Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Gövrecik Köyü Unduk Mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 KB 872 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Sadık Çelik ve İrfan Çelik kardeşler yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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