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Devrilen traktörün altında kalan iki kişi yaralandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde Çayırlı Köyünde devrilen traktörün altında kalan iki kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Çayırlı Köyünde devrilen traktörün altında kalan iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çayırlı Köyü Selimoğlu Mahallesinde Şevket Topaloğlu idaresindeki 37 DP 190 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Şevket Topaloğlu ile babası Nurettin Topaloğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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