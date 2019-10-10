Dipsizgöl Tabiat Parkı Tosya Kaymakamlığına devredildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliği Tosya Kaymakamlığına devredildi.

Tosya ilçesi Çifter Köyü sınırları içinde bulunan doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliği kesin sözleşme yapılıncaya kadar Tosya Kaymakamlığına devredildi. Parkın Tosya Kaymakamlığına devrine ilişkin sözleşme Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit arasında imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Dipsizgöl Tabiat Parkımızın kesin sözleşme yapılıncaya kadar işetmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına verilmesini öngören sözleşme, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit arasında imzalandı. Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz tarafından da onaylanan sözleşmenin taraflara ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.