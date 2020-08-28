Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı, TÜBİTAK projesine ev sahipliği yaptı.

Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı, farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden branş öğretmenlerinin katıldığı “İstatistiği Doğada Öğren” adlı TÜBİTAK Projesine ev sahipliği yaptı. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından desteklenmeye uygun görülen proje kapsamında, Isparta Süleyman Demirel ve Çankırı Karatekin Üniversitelerinden Orman Fakültesi öğretim üyeleriyle fen, matematik ve coğrafya öğretmenlerinden oluşan grup, gölün istatistik değerleriyle ilgili uygulamalı eğitim yaptı.

Eğitime eşlik eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Projenin uygulama alanı olarak Dipsizgöl Milli Parkının seçilmesinin gerekçesini; buradaki ekolojik zenginlik ve doğal yaşam alanlarının varlığı olarak açıklayan misafirlerimizi karşılayarak hoşgeldiniz dedik ve bundan sonraki akademik çalışmalara da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ettik” diye konuştu.