Dipsizgöl ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Tosya D-100 Karayoluna 8 km mesafede bulunan orman içindeki Dipsizgöl Tabiat Parkı, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Yapılan çalışma ile donatıları yenilenen Dipsizgöl, doğayla iç içe olan görüntüsü, doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Dipsizgöl'ü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'nun turizmde geleceğin yıldızı olacağını söyledi.

Alanda bir süre inceleme yapan Vali Çakır; “Dipsizgöl Tabiat Parkı, muhteşem bir coğrafya. Tosya'nın barındırmış olduğu nadide güzelliklerden bir tanesi. Tosya böyle karayolundan geçerken insana çok fark etmiyor ama coğrafyasında insanı şaşırtan, keyiflendiren, dinlendiren, huzur bulduran birbirinden fazla bu şekilde tabiat parkına yada mesire alanına sahip bir beldemiz. Kastamonu Türkiye'de bulunduğu konum itibariyle güzellik itibariyle turizmde geleceğin yıldızı olacak bir il. Zaten bizim sloganımız da geleceğin yıldızı turizmde Kastamonu şeklinde. Anadolu'daki en güzel iliz diye söyleyebilirim. Turizmde deniz istiyorsanız deniz, dağ istiyorsanız dağ, orman istiyorsanız orman. Bunlarla ilgili her türlü alternatifin sunulabilecek bir vilayet" dedi.

Vali Avni Çakır'a Dipsizgöl Tabiat Parkı ziyaretinde Kaymakam Deniz Pişkin ve protokol üyeleri eşlik etti.