Direksiyon başında uyuyan sürücü, otomobiliyle şarampole uçtu

Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkisinde 53 yaşındaki Kadir Şimşir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddialara göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması üzerine direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yoldan çıktı. Şarampolde taklalar atan otomobilde sıkışan Şimşir, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Şimşir, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.