D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak?? Tosya'da konferans verdi

D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak?? Kastamonu'nun Tosya il?esinde konferans verdi.

?e?itli program ve etkinliklere kat?lmak i?in memleketi Tosya il?esine gelen D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak?? ?l?e Milli E?itim M?d?rl??? taraf?ndan lise son s?n?flar i?in d?zenlenen kariyer g?nlerinde gen?lerle bir araya geldi.

?l?e Milli E?itim M?d?r? S?tk? Murat Demirci, kat?l?mlar?ndan dolay? Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak??'ya te?ekk?r etti. D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak?? gen?lere Avrupa Birli?i ve diplomasi konular?nda konferans verdi. Konu?mas?na ?ocuklu?unu anlatarak ba?layan Bakan Yard?mc?s? Kaymak??; kendilerinin de Tosya'da do?up b?y?d???n?, ilk ve orta ??renimini Tosya'da tamamlad???n? s?yledi. Devlet bursuyla e?itim i?in Fransa'ya gitti?ini ve ?ngiltere'de master yapt???n? belirten Kaymak?? dil ??renmenin gerekli oldu?unun alt?n? ?izerek, d?nyan?n globalle?mesi nedeniyle i? ve ?al??ma ko?ullar?n?n yabanc? dil bilmeyi gerektirdi?ini kaydetti.

Gen?lere ?kitap okuyun? tavsiyelerinde bulunan Kaymak??, insan?n hedefleri do?rultusunda ba?ar?l? olabilece?ine dikkat ?ekti. Avrupa Birli?inin Erasmus programlar?ndan da bahseden Kaymak??, kariyer yapmak isteyen gen?ler i?in yurt d??? programlar?n?n bir f?rsat oldu?unun alt?n? ?izerek yurtd???na giden gen?lerin ufkunun a??ld???n? s?yledi.

Gen?lerin sorular?n? cevapland?ran Kaymak??, onlarla birlikte solanda serbest kitap okuma etkinli?ine kat?ld?.

Program?n sonunda Kaymakam Deniz Pi?kin D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Faruk Kaymak??'ya ?i?ek takdim etti.