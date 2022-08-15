Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Kastamonu Üniversitesine ziyaret

Burhan İşliyen, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini ziyaret etti.

Kastamonu'ya gelen Burhan İşliyen, Kastamonu Üniversitesi'ni ziyaret etti. Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in de eşlik ettiği ziyarette Burhan İşliyen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün, Prof. Dr. Ömer Küçük, Genel Sekreter Vekili Şevket Bahçacıoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür ile Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. İhsan Oğuz ve iş adamı Feyyaz Pattabanoğlu tarafından karşılandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdagür, fakültede yapılan çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Dr. İşliyen'e bilgiler vererek, Kastamonu Üniversitesi ve İlahiyat Fakültesince gerçekleştirmiş oldukları ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Bakan Yardımcısı İşliyen'e, Kastamonu Üniversitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği yetkilileri tarafından Kuzeykent Kampüsünde yapımı devam eden caminin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından İlahiyat Fakültesi binasını gezen Başkan Yardımcısı İşliyen, Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Müzesi hakkında bilgi aldı. Burada anı defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İşliyen, son olarak İlahiyat Fakültesi binasında bulunan senato salonunda akademisyenlerle bir araya gelerek günün anısına aşure ikramında bulundu.