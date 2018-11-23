Diyetisyen Yıldıran: "Kahvaltı alışkanlığı olmayan çocukların, okuldaki performansı düşer”

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Diyetisyen İrem Yıldıran, okul çağında sağlıklı beslenmenin öğretilmesinin bir yaşam boyu unutulmayacak davranışların kazanılmasına olanak sağladığına dikkat çekerek, “Sağlığın yapılanması, iyi beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapma için bu dönem çok önemlidir. Günün ilk öğünü olan kahvaltı her birey için olduğu gibi çocuklar içinde en önemli öğündür. Kahvaltı öğrenmeye yardımcı olur çünkü sabah oluşan açlığın öğrenme üzerine olumsuz etkisi vardır. Kahvaltı alışkanlığı olmayan çocuklarda performanslarında düşüklük, yorgunluk hissi görülebilir. Düzenli kahvaltı yapan çocuklar ise okulda daha başarılı olmaktadır. Özellikle sabah saatlerinde okuma yazma gibi temel beceriler güçlenmektedir” dedi.

Sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında da bilgiler veren Diyetisyen Yıldıran, “Düzenli program dâhilinde yaşamalarını sağlayın. Okul çağı çocukları eğer düzenli beslenme programı ile beslenemezlerse abur cubur ile ara öğünlerinde açlıklarını bastıracak, yemek zamanı aç olmadıkları için istenilen oranda yemek yiyemeyeceklerdir. Bu yüzden 3 ana 3 ara öğün çocuklar için öğretilmesi gereken ideal beslenme düzenidir. Ara öğünlerin önemini anlatın. Sağlıklı ara öğünlerin çocuğun büyüme gelişmesine katkısı büyüktür. Besin seçimleri okul ortamında besin kalitesi düşük enerjisi yüksek besinlerden oluşmaktadır. Meyveler ve çiğ sebzeler, evde yapılmış cevizli kek veya sebzeli böreklerin daha sağlıklı olabileceğini anlatın ve beslenme çantasına yiyebileceği kadarını koyun. Çocuklar ve gençler için okulda servis edilen öğünler onların tüm besin öğesi ve enerji gereksinimlerini etkilemektedir. Mutlaka çocuklarınızın okullarında uygulanan yemek mönülerini yakından bilip inceleyiniz. Kafeteryada ne gibi yiyecekler tercih edebileceğini önceden çocuğunuzla karar verin” diye konuştu.

Ebeveynlerin çocuklarını okula gönderirken beslenme çantasına da son derece dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldıran, “Beslenme çantasında hazırlanması kolay ve yemesi zevkli olduğu kadar sağlıklı, güvenilir ve daha besleyici olan besinleri onun için hazırlayabilirsiniz. Okula götüreceği besinler kolaylıkla tüketebileceği şekilde ve pratik olmalıdır (tavuklu veya ton balıklı sandviç, tost vb. gibi)."