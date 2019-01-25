Doğa Koruma ve Milli Parklar doğal hayata yiyecek bıraktı

Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kış gününde doğal hayata yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yemleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılı itibariyle Türkiye'de genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı sebebiyle bilhassa yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması sonucu yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Beslenme sıkıntısını gidermek maksadıyla yeni yılın ilk günlerinde kırsal alanlarda İl Şube Müdürlüğünce yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaban hayvanlarının kış aylarındaki yem ve yiyecek sıkıntılarını gidermek maksadıyla gerçekleştirilen yemleme faaliyetlerinde 65 kilogram besi yemi, 60 kilogram sakatat, 250 kilogram saman, toplamda 375 kilogram çeşitli yem ve yiyecek doğaya bırakıldı.

Yaban hayvanlarının kış aylarındaki yem ve yiyecek sıkıntılarını gidermek maksadıyla gerçekleştirilen yemleme faaliyetleri İl Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edecek.