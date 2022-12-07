Doğal güzellikleri ile bilinen Pınarbaşı, bu projeyle ilgi odağı olacak

Kastamonu'nun, doğal güzellikleri ve kanyonları ile dikkat çeken Pınarbaşı ilçesi, yapılacak Türkiye'nin en büyük cam teraslı dev salıncak ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi barındırdığı kanyonlar ve doğal güzellikleri ile vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son iki yıldır bölge turizminin daha geniş kitlelere hitap etmesi için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ilçedeki Valla Kanyonu Kerte Seyir Terası'nın olduğu alanda Milli Parklar tarafından cam zemin teraslı dev salıncak inşa ediliyor.

Pınarbaşı Kaymakamı Serkan Tokur, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ve İl Genel Meclis Üyesi Kazım Gül bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Türkiye'de başka örneği olmayan projenin gelecek turizm sezonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

"Türkiye'nin en yüksek cam zemin teraslı dev salıncak projesi ile Pınarbaşı ilgi odağı olmaya devam edecek"

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Pınarbaşı ilçesinin daha çok ilgi görmesini amaçladıklarını belirten Yaşar, “Türkiye'de bir başka yerde örneği olmayan Pınarbaşı Valla Kanyonu Kerte Seyir Terası'nın olduğu yerde prestijli bir proje daha hayata geçmek üzere. Milli Parklar tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye'nin en yüksek cam zemin teraslı dev salıncak projesi ile gelecek sezonda da Pınarbaşı ilgi odağı olmaya devam edecek. Sayın Kaymakamımız Serkan Tokur ve İl Genel Meclis Üyemiz Kazım Gül ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduk. Çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ile yüklenicimiz Emrah Şelale'yi candan yürekten teşekkür ediyoruz. Durmak yok, geceyi gündüze katmaya devam edeceğiz” dedi.