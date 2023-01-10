Doğal güzellikleri ve tarihi ile dikkat çeken Kastamonu'yu gezmek artık çok kolay

Kastamonu Üniversitesi tarafından başlatılan proje çerçevesinde, Kastamonu'nun dijital turizm rehberi oluşturuldu. Hazırlanan mobil uygulama ile Kastamonu'nun tarihi, doğal güzellikleri, gastronomisi tüm dünyaya tanıtılacak. Uygulama, Kastamonu'nun dijital turizm rehberi olacak. Kastamonu'yu ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler, hazırlanan Kastamonu Dijital Turizm Rehberi ile vatandaşlar, Kastamonu'da gezecekleri alanları, yöresel yemekleri görebilecek. Kastamonu Dijital Turizm Rehberi, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi İstiklal Yolu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı ile

tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, ilçe belediye başkanları ile akademisyenler katıldı.

“Türkiye'de ilk olarak çok detaylı bir dijital rehber oluşturduk”

Toplantıda konuşan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, “Açıkçası Kastamonu turizmini geliştirme anlamında üstlendiğimiz misyon farklılaşması yani ihtisas üniversitesi olmamız hasebiyle gerçekleştirdiğimiz projelerden bir tanesi de 'Moni Guide Dijital Rehberi'ydi. Biz bu projenin sonuna geldik. İhtisas projelerimizin içinde tamamladığımız ilk proje. Çok detaylı bir dijital rehber oldu. Ben tekrar iddiayla söylüyorum.i Türkiye'deki birçok şehirde olmayan bir rehber bu. Bu anlamda Kastamonu'nun dijital rehber anlamında da Türkiye'ye öncü olmasından dolayı bunda da emeğimiz olmasından dolayı ayrıca gurur duyuyorum. Rehberimiz aynı zamanda haritalarla da entegre. Burada bu rehber çerçevesinde insanların nerede kalabilecekleri, nereleri gezebilecekleri, neler yiyebilecekleri, nasıl seyahat edebilecekleri, yollar, yürüyerek, araçlara nasıl ulaşabilecekleri gibi birçok bilgiye ulaşabilecek. Bunlarla ilgili değerlendirmelere, tek elden bir uygulamayla ulaşılabilmesi mümkün. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması, bu çerçevede ben gerek İstanbul'da gerek diğer şehirlerdeki Kastamonu dernekleriyle de irtibata geçtim. Onlara rehberimiz hakkında bilgilendirmede bulundum. Onlar da üyelerine bildiriyorlar. İkinci olarak Kastamonu'ya gelenlerin bu uygulamayı kullanacağından hareketle bizim özellikle hem havaalanı hem otogarlarımız hem de şehrin merkezi lokasyonları, turistik lokasyonlarına tanıtım broşürlerimizi, daha doğrusu barkodlarımızı yerleştirmemiz gerekiyor. Buradan insanlar rahatlıkla barkod vasıtasıyla, telefonlarına indirip kullanabiliyorlar. Hakikaten kullanıcı dostu. Daha öncesinde üniversitenin, fakültenin hem efsanelerle ilgili hem de gastronomi ile ilgili yaptığı çalışmaları da entegre ettik biz bu rehberin içerisine. Dolayısıyla hem Kastamonu efsanelerini hem de Kastamonu yemeklerine önemli bir kısmına ulaşılabiliyor. Coğrafi işaretli ürünlere ulaşılabiliyor. Dolayısıyla biz güzel bir iş yaptık. Güzel bir iş yapmanın da gururunu yaşıyoruz” dedi.

“İstiklal Yolu Dijital Müzemizi de yakında açacağız”

Yakın bir zamanda tamamladıkları İstiklal Yolu Dijital Müzesini de açacaklarını ifade eden Sökmen, “Bu müzede Türkiye'de gene ilk, zannediyorum bir kampüs içinde yer alan bir üniversite bünyesinde yer alan ilk dijital müze olacak. Dolayısıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla birlikte rota çalışmalarımız ve macera turizmi ihtisas projelerimiz devam ediyor. Ayrıca Batı Karadeniz Turizm Eylem Planını da çok önemsiyoruz. Buna da çalışmaya başladık” şeklinde konuştu.

“Dijital rehber sayesinde dünyanın neresinde olunursa olunsun Kastamonu'nun değerleri tanınacak”

Dijital turizm rehberinin Kastamonu'nun tanınmasına büyük katkı sunacağını inandığını belirten Sökmen, “Dünyanın neresinde olursanız olun, zaten telefonunuz İngilizce uygulamalı bir telefon ise Kastamonu'ya indiğiniz anda rehberiniz İngilizce çalışmaya başlıyor. Biz nasıl ki dünyanın herhangi bir tarafına seyahat ederken gideceğimiz şehir ile ilgili bazı uygulamalar indirebiliyoruz. Örneğin Roma'ya gidiyorsunuz. Roma'nın ulaşım ağını indiriyorsunuz telefonunuza. Dolayısıyla Kastamonu'ya da gelmek isteyen herkes kullanabilecek. Yani bilgisayardan da girip bakabiliyorsunuz. Dijital rehberimizi telefonunuza indirip, gelmeden Kastamonu'yu tanımaya başlıyorsunuz. Kastamonu'da nereleri gezeceğinizi belirleyebiliyorsunuz. Kendi rotanızı belirleyebiliyorsunuz. Saat farklarını ulaşım sürelerini görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.