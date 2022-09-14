Doğası ve kanyonlarıyla ünlü Kastamonu'nun dijital turizm rehberi hazırlanıyor

Doğası, tabiatı ve kanyonlarıyla son yıllarda turizm noktasında büyük atılım gösteren Kastamonu için hazırlanan 'dijital turizm rehberi'nde sona gelindi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından "Gıda Sektörü ve Gıda Analizleri Çalıştayı" düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen Gıda Sektörü ve Gıda Analizleri Çalıştayı, Kastamonu Üniversitesi Teknokent binasında yapıldı. Çalıştayda son yıllarda doğası, tabiatı ve kanyonlarıyla turizm noktasında büyük atılım gösteren Kastamonu için dijital turizm rehberinin hazırlandığı açıklandı. Hazırlanan rehber ile Kastamonu'yu ziyaret edecek turistler, kenti daha kolay şekilde gezebilecek.

“Son 3 yılda 30'un üzerinde patent başvurumuz oldu”

Çalıştayda konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın çalışmaları ile ilgili bilgiler aktararak, “Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi, hatta buna aracı olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı, üniversitenin şehre açılan bir yüzü oldu. Bunun neticesinde çok farklı sektörlerde beraberinde çok sayıda proje, işbirliği ve danışmanlık getirdi. Bunların sayısı onlarca. Yine üniversitemizin ilgili akademisyenleri ve birimleri tarafından çok sayıda nitelikli iş gücü eğitimi yapıldı. Sektöre daha hazır daha adapte daha teknik daha donanımlı, nitelikli insanlar yetiştirmeye çalışıldı, çalışmaya devam ediliyor. Ayrıca ciddi patent çalışmaları oldu. Son 3 yılda sayı 30'un üzerine çıktı ki üniversitemizin kurulduğu yıldan bu yana olan patent sayısını son 3 yılda geçmiş bulunuyor. Türk Patent Enstitüsü'nün yayınladığı rapora göre, Kastamonu Üniversitesi Türkiye genelinde 207 üniversite arasında 19'uncu sırada yer alıyor; ihtisaslaşan 22 üniversite arasında ise de ilk sırada yer alıyor. Bu çalışmaların neticeleri tamamen üniversite-sanayi işbirliği neticesinde alınmış sonuçlardır” dedi.

“Kastamonu dijital turizm rehberi tamamlanmak üzere”

Teknokent ve burada hizmet veren firmaların önemine değinen Rektör Yardımcısı Küçük, “Kastamonu'nun geçim kaynaklarından biri de turizm. Dijital çağda turizm kaynaklarını dijitale dönüştürüp ne kadar pazarlayabilirseniz dünyaya o kadar kolay açılabilirsiniz, pazarlamanızı o kadar güçlü yapabilirsiniz, insanların bu kaynak değerlere ulaşmasını mümkün kılabilirsiniz. Bu noktada da Turizm Fakültesi'nin ciddi çalışmaları var. Kastamonu Dijital Turizm Rehberi bütün argümanlarıyla, bir ihtisas projesiyle tamamlanmak üzere. Mağaralar, şelaleler, kanyonlar için rotalar bitmek üzere sadece sanal ortamda değil bütün dünyaya hizmet verecek bir statüye kavuşturulmak üzere” diye konuştu.

“Kastamonu ile bütünleşme noktasında üniversitemiz ciddi adımlar atmıştır”

Çalıştayda konuşan Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mahmut Gür ise, “Bilindiği üzere Kastamonu Üniversitesi son 3 yılda Kastamonu'yla bütünleşme konusunda ciddi adımlar atmıştır. Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi gibi fakültelerin kurulması ve faaliyetlerine hızlı bir şekilde geçmesiyle bölgenin önemli ihtiyaçlarında ciddi rahatlama ortaya koymuştur. Ayrıca üniversitenin sosyal imkanlarının Kastamonu'nun hizmetine açılması, vizyoner bir bakış açısıyla Kastamonu'yla bütünleşme anlamında yol aldığımız dikkat çeken bir olgudur. Üniversite yönetiminin bu bakış açısına paralel bir şekilde Merkezi Araştırma Laboratuvarı olarak mevcut alt yapımız ile Kastamonu ilinde faaliyet gösteren sektörleri göz önüne alarak geliştirilebilecek işbirliklerine odaklandık. Bu şekilde baktığımızda ilk önce gözümüze çarpan dört sektör oldu. Bunlar, arıcılık sektörü, hayvancılık sektörü, ziraat sektörü ve nihayetinde gıda sektörü” şeklinde konuştu.

“Gıda sektörünün en önemli paydaşlarından bir tanesiyiz”

Çalıştayda gıda noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu,

"Gıda sektörünün en önemli paydaşlarından bir tanesiyiz. Alo 174 gıda hattımız var. Bence bu işin en önemli basamaklarından bir tanesi oldu. Her insan orada kendinin denetleyici olduğunu anladı. Vatandaşlar hijyen konusundaki hataları bize bildirmekte biz de en hızlı şekilde, 24 saat içinde buraya gelen şikayetlerin denetimine gitmekteyiz. Güvenilir gıda konusu bizim için önemli. Bu sektörle ilgili, üniversitenin yapacağı çalışmalar ve analizler de bizim için önemli. Üniversitenin toplumla iç içe girmesi, bulunduğu ilde sektörlerle bağlantılı olması, onlara yardımcı olmaya çalışması gerçekten çok değerli. Bu çalıştayda da güzel sonuçlar çıkacaktır" ifadelerini kullandı.