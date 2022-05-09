Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi yarışmacıları Tosya'yı keşfedecek

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi için Avrupa'dan yola çıkacak yarışmacılar Türkiye güzergahında bulunan Kastamonu'nun Tosya ilçesini keşfedecek. Sporcularla bir araya gelecek olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bu ralli keşfetme, yol güzergahında yer alan kültürleri anlama ve mutfakları tatma rallisi" dedi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜVTÜRK iş birliğinde kez gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, 7 Mayıs tarihinde Almanya'nın Tübingen şehrinden start aldı. Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan etaplarını takip edecek sporcuların Türkiye ayağı buluşma noktası İstanbul olacak. Türkiye etabının ardından İsrail ve Filistin güzergahında doğru devam edecek olan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, 30 Mayıs 2022 tarihinde Ürdün'de son bulacak.

Yarışmacılar 12-13 Mayıs tarihinde Türkiye güzergahında bulunan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde buluşacak. Sporcular, Tosya'nın güzelliklerini keşfedecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da Tosya ilçesinde sporcularla buluşacak.

Ralli ile ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bu ralli keşfetme, yol güzergahında yer alan kültürleri anlama ve mutfakları tatma rallisi. Bu rallide hız yok. Rekabet hıza değil, dostluğa dayalı bir rekabet. Bu seneki yol güzergahımıza doğup büyüdüğüm ilçem Tosya'yı da dahil ettik. 12-13 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye güzergahı içinde yer alan Tosya ilçesinde buluşacağız. Ralliye katılan 10 ülkeden 100'e yakın yarışmacının Tosya ilçemizin güzelliklerini keşfetmesini ve görmesini arzu ediyoruz" dedi.