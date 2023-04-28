Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı koruma

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'da, vatandaşlar korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye ve yorgan örttü.

Meteoroloji genel Müdürlüğünün kuvveti yağış tahmininde bulunduğu Kastamonu sarı kod ile uyarıldı. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar ise dolu yağışı ihtimaline karşı korumak istedikleri araçlarının üzerini battaniye ve yorganlarla örttü.