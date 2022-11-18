Düğün salonundaki gaz sızıntısı 70 kişiyi zehirledi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz, düğün salonundaki nişan törenine katılan 70 kişiyi zehirledi.

Olay, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle nişan törenine katılan davetliler zehirlendi. Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 70 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, mide bulantısı şikayetleri ile Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlardan hayati tehlikeleri olanlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aralarında bir de bebeğin bulunduğu bazı vatandaşların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Vatandaşların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.