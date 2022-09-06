Düğünde havaya ateş açan şahıslara jandarma baskını: 11 silaha el konuldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, bir düğünde havaya ateş açan şahıslara yönelik düzenlenen baskında 10 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu'nun Kuzluk köyünde düğünde eğlence amaçlı havaya ateş edildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyon neticesinde düğüne gelen 10 şahsın havaya ateş açtığı tespit edildi. Şahıslara ait 10 adet tabanca ve 1 adet av tüfeğine el konuldu.