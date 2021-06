Dünya Çevre Günü'nde dernek üyelerinden “ekolojik piknik”

Kastamonu'da Akademi Kültür ve Eğitim Derneği üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ekolojik piknik ve çevre temizliği yaptı.

Portekiz'in yürütücülüğünü yaptığı, Türkiye, Bulgaristan, İtalya ve Slovenya'nın ortağı olduğu projenin Türkiye ayağını Akademi Kültür ve Eğitim Derneği gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kastamonu Yolkonak Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, ilk etapta çevre temizliği yaptı. Ardından dernek üyeleri, piknik yaparak hoşça vakit geçirme imkanı buldu.

Dernek Başkanı Suzan Avanoğlu, Türkçesi “Yeşil Spor Oyunları” olan “Green Sports Games” Erasmus projesi kapsamında etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, 90 gencin hem çevre hem de spor bilinci oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

Etkinliğe 5 Haziran Dünya Çevre Günü olan bugüne denk getirdiklerini ve çevreci bir piknikte bir araya geldiklerini ifade eden Dernek Başkanı Suzan Avanoğlu, “Derneğimiz 2013 yılındı kurulmuştur. Bu tarihten günümüze kadar ilimizde birçok projeye imza attık. Yürütmüş olduğumuz Erasmus projesi kapsamında Yolkonak Genlik Merkezi Kampı'nda piknik düzenledik. Bu piknikte çevrenin önüne ve çevrenin korumasını vurgulamak istedik. Ayrıca gençlerimiz burada sportif çeşitli etkinliklerde bulundu. Çöp toplama etkinliği gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hazırladığımız çevre ile ilgili afiş, broşür, pankart ve tişört gibi materyaller hazırladık. Bu etkinlikte çevrenin korunması gerektiğini gençlerimize ve gelecek nesillerimize aktarma imkanı bulduk. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum tekrar” dedi.

Piknikte plastik ya da başka bir malzeme kullanmadıklarını anlatan Avanoğlu, “Pikniğimizde sadece çevreci kağıt malzemeler kullandık. Bunun dışında afişler, pankartlarla geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda mesajlar verildi. Pikniğimizde çevrenin önemine dikkat çektik. Gençlerimize ve gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemini vurguladık” diye konuştu.

Avanoğlu, “Green Sports Games” projemiz kapsamında 90 gence ve ailelerine spor yaparken çevrenin korunması konulu konferans verdik. Amacımız hem spor hem de çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak, spor yaparken çevre bilincini yerleştirmek ve doğayla sporu bütünleştirmektir” şeklinde konuştu.

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Adem Keloğlu ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklere karşı her zaman destek verildiğinin bilinmesini isteyerek, “Burada yapılan teşekkürü temsil ettiğimiz kurumumum adına alıyorum. Biz, bu tür etkinliklere her zaman açığız ve destek veriyoruz. Ülkemiz için, gençlerimiz için, çevremiz için, doğamız için ne yapılıyorsa, bunu yapan her kuruluş ve kurum bizler için değerlidir. İmkanlarımız ölçüsünde Kastamonu'da kurumumuza bağlı bütün tesisler, her zaman halkımızın, kurumlarımızın ve derneklerimizin hizmetindedir. Burada gösterilen ilgi ve çabalardan ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pikniğe AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya ile Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Adem Keloğlu ve dernek üyeleri katılım gösterdi.