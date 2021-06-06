Dünya Çevre Günü'nde Yumurtacı Göleti temizlendi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Yumurtacı Göletinde çevre temizliği yapıldı.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Daday'a bağlı Yumurtacı Göletinde yapılan etkinliğe Daday Kaymakamı Mehmet Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Şube Müdürü Gülseren Anbarcı, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte çevredeki atıklar toplanarak temizlik yapıldı.

Çevre kirliliğinin Daday'a ve Dadaylılara yakışmadığını belirten katılımcılar, bugün bu farkındalık çalışmasını yaparak, bundan sonra gölet kenarına veya çevreye çöp atılmaması için vatandaşlardan daha fazla duyarlılık göstermelerini istedi. Önümüzdeki günlerde de bazı etkinliklerle bu çevre sorununu çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden katılımcılar, geleceğe bırakılacak mirasın çöp içinde bir çevre ve su olmasını istemediklerini belirterek, vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti.