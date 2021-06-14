Dünya Çevre Günü'ne özel farkındalık hareketi

Proje dahilinde halkın farkındalığını arttırmak adına da çalışmalara hız verildi.

Avrupa Birliği tarafından yüzde 85'i, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yüzde 6'sı, Kastamonu Belediyesi tarafından ise yüzde 9'u finanse edilen dev proje kapsamında Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ali Fuat Darende İlkokulu'nda çevre ve su ile ilgili farkındalık oluşturacak çeşitli hediyeler dağıttı. Atık Su Arıtma Tesisi Avrupa Birliği projesi kapsamında Dünya Çevre Gününe özel olarak 3D animasyon çizgi filmi hazırlandı ve dün itibariyle okullarda gösterime başladı. Çizgi filmde öğrencilere şehrimize kurulacak olan Atık Su Arıtma Tesisi'yle ilgili bilgiler de verildi.

Ali Fuat Darende İlkokulu'na yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Atık Su Arıtma Tesisimiz hızla yükseliyor. Yaklaşık yüzde 70 gerçekleşme var. Proje dahilinde çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için buradayız. Onlar zaten çevreye karşı bence en bilinçli olanlar. Çevre bizim evimiz, su ise geleceğimizdir. Özellikle bu yıl kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız. Kaynaklarımızın değerini bilmeliyiz. Bu açıdan Atık Su Arıtma Tesisi'mizin önemi çok büyük. Özellikle tarım alanlarının sağlıklı sulanabilmesi adına tesisimiz hayati önem taşımakta. Çok özel bir çalışma yürütülüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, yüklenici ve müşavir firmamız ile çok güzel bir çalışmada yer alıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz. Çevremizi temiz tutalım, sularımızı tasarruflu kullanalım. Temiz su temiz gelecek ve sağlıklı yarınlar için omuz omuza verelim" diye konuştu.

Başkan Vidinlioğlu, açıklamasının ardından çocuklar için özel hazırlanan Dünya Çevre günü temalı bez sırt çantası, çam tohumlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, defter, boyama kitabı, boya kalemi ve kalemlikten oluşan hediye setlerini sınıfları tek tek gezerek dağıttı.