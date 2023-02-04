Dünya Kanser Günü'nde jandarmadan hastalara sürpriz

Kastamonu'da jandarma ekipleri Dünya Kanser Günü'nde kanser tedavisi gören hastalara moral verdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hasta ve hasta yakınlarını, Dünya Kanser Günü'nde yalnız bırakmadı. Hastalar ile birebir ilgilenen sağlık personeline de zor zamanlarında yanlarında oldukları ve göstermiş oldukları emekleri için teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi. Ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan kanser tedavisi gören vatandaşlar da ziyaret edildi, çeşitli hediyeler verildi. Hasta ve hasta yakınları jandarmanın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yanlarında oldukları için teşekkür ettiler.