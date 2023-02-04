İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dünya Kanser Günü'nde jandarmadan hastalara sürpriz

Kastamonu’da jandarma ekipleri Dünya Kanser Günü’nde kanser tedavisi gören hastalara moral verdi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri Dünya Kanser Günü'nde kanser tedavisi gören hastalara moral verdi.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hasta ve hasta yakınlarını, Dünya Kanser Günü'nde yalnız bırakmadı. Hastalar ile birebir ilgilenen sağlık personeline de zor zamanlarında yanlarında oldukları ve göstermiş oldukları emekleri için teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi. Ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan kanser tedavisi gören vatandaşlar da ziyaret edildi, çeşitli hediyeler verildi. Hasta ve hasta yakınları jandarmanın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yanlarında oldukları için teşekkür ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.