‘Dünya kenti' hedefini zinde tutmak için Belediye'den uluslararası tanıtım atağı

Kastamonu Belediyesi, İstanbul ve İzmir'de UNESCO, gastronomi ve tanıtım yolunda uluslararası iki önemli etkinlikte Kastamonu'yu temsil edecek.

Bugün başlayacak olan 3. DMDTÖ/UNESCO Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'nda stant açacak olan Kastamonu Belediyesi, Perşembe günü start alacak olan Travel Turkey İzmir fuarında ise biri gastronomi olmak üzere iki ayrı stantta Kastamonu'yu tanıtacak.

UNESCO'nun kalbi İstanbul'da atacak

3. DMDTÖ/UNESCO Dünya Turizm ve Kültür Konferansı bu yıl ülkemizde düzenleniyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dünyanın çeşitli ülkelerinden temsilcilerin katılımlarıyla bugün başlayacak olan konferans Çarşamba günü sona erecek.

Konferansta stant açarak yöresini tanıtacak 3 ilden biri Kastamonu oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu ve ekibi, Kastamonu'nun UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girmesi yolunda isteğini göstermesi bakımından son derece önemli olan etkinlikte Kastamonu'yu tanıtacak. Kastamonu standında görsel materyaller yanı sıra şehre özgü yöresel ürünler de katılımcılara sunulacak.

Konferansa ülkelerin kültür ve turizm bakanları yanısıra bu alanda otorite önemli bilim insanları, gazeteciler ve düşünürler katılacak.

Travel Turkey İzmir Fuarı'nda iki stant açılacak

İzmir'de Perşembe başlayıp hafta sonu bitecek olan Travel Turkey İzmir Fuarında ise Kastamonu Belediyesi, iki ayrı stantta şehri temsil edecek. 90 metrekare boyutundaki stantta şehrin kültür ve turizm çeşitliliği her yönü ile uluslararası katılımcıların huzuruna çıkartılırken, gastronomi standında ise Kastamonu mutfağının eşsiz örnekleri sahneye çıkacak.

Travel Turkey İzmir ve Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile işbirliğinde hazırlanan Kastamonu Belediyesi'ne, Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi ile Kastamonu Valiliği de destek veriyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine fuarın gastronomi destinasyonu sponsorlarından biri olan Kastamonu Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamındaki Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde şehrin layığı ile temsil edilmesini sağlamış olacak. Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri fuar boyunca Kastamonu Mutfağı'nın eşsiz lezzetlerini ziyaretçilerin damaklarına sunacak.

“Hedefimiz UNESCO”

Kastamonu'nun uluslararası organizasyonlarda temsil edilmesini sağlayarak "dünya kenti" iddiasını sürekli zinde tutmak istediğini kaydeden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, göreve geldiğinden itibaren UNESCO hedefi vizyonu ile projeler gerçekleştirdiğini belirtti. Kastamonu'nun adını hem UNESCO Dünya Kültür Mirası Kentler Listesi'ne yazdırmak için çaba sarfettiğini ifade ederek, "Kastamonu'yu her iki listeye de adını yazdırarak taçlandıracağız" dedi.