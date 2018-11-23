2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da başlayan, Dünya Medeniyetleri İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

22 Kasım tarihinde başlayan Dünya Medeniyetleri İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı sona erdi. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kültür Konseyi'nin ortaklaşa hazırladığı çalıştayın değerlendirmesini Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Prof. Dr. Korkut Tuna, Prof. Dr. Mualla Uydu Yüceler gerçekleştirdi. Toplantının Başkanlığını Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz gerçekleştirdi.

Değerlendirme toplantısında konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Dünya Medeniyetleri İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dr. Metin Eriş Hoca ile bir görüşmemiz oldu. Katılım sağlayan akademisyenlerimizin ve kıymetli katılımcılarımızın iyi bir şekilde hem ilimiz için hem ülkemiz için çalıştıklarını biliyorum. Ve önemli bir yolun kat edildiğini söylediler. Güzel sonuçlar çıkaracağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.