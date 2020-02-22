Dünyanın en derin ikinci kanyonuna yaptırılan seyir terası hizmete girdi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde “dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'na yaptırılan 7 metre boyunda 3 katlı Muratbaşı Seyir Terası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü sınırları içerisinde bulunan ve Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Muratbaşı Valla Kanyonuna yaptırılan seyir terası hizmete açıldı.

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde kalan bölümde yaptırılan üç katlı seyir terası sayesinde, Küre Dağları'nın yanı sıra Valla Kanyonu'nun muhteşem ihtişamı görülebilecek.

Muratbaşı Seyir Terası, Küre Dağlı Milli Parkı içerisinde yer alan Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonuna gelen ziyaretçilerin, kanyonunun muhteşem görüntüsünü derinliğe doğru daha iyi görebilmeleri için taban kullanım alanı 20 metrekare, toplam kullanım alanı 62,5 metrekare olan 7 metre boyunda ve 3 katlı seyir terası kulesini hizmete açıldı. Bu sayede ziyaretçiler, Valla Kanyonunu ihtişamını çok daha iyi görebilecekler.

“Adrenalin dolu bir teras oldu”

Açılışta konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Valla Kanyonuna Kerte köyündeki seyir terasından sonra Muratbaşı Seyir Terasıyla ikincisini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Adrenalin dolu bir terası hizmete aldıklarını anlatan Vali Karadeniz, “Heyecan tutkunlarının hoşuna gidecek bir teras oldu. Adrenalin dolu bir teras. Esnek yapılmış olması ayrı bir heyecan katıyor. Macera sporu sevenler için Valla Kanyonu cazip bir yer haline geldi. Doğaseverler için de cazip hale gelecek inşallah” diye konuştu.

Kerte köyündeki terastan sonra Muratbaşı Seyir Terasının da hizmete açılmasıyla bölgeye önemli değer katacağına inandıklarını söyleyen Vali Karadeniz, “İki terası da hizmete açarak Valla Kanyonu önemli ziyaret noktalarından biri haline geldi. Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerimizi kapsayan bu bölge, son yatırımlarla cazibe noktası haline gelmiş bulunuyor” şeklinde konuştu.

“7 metre boyunda 3 katlı seyir terasını hizmete açtık”

Küre Dağları Milli Parkının kanyonları, şelaleleri ve mağaralarıyla artık çok önemli bir değer haline geldiğini savunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise, “Valla Kanyonu'nun yer yer bin 200 metreye ulaşan derinliği var. Uzunluğu ise 12 kilometre. Bu bölgede daha önceden bir seyir terası yapılmış ama yetersizdi. 7 metre uzunluğunda 3 katlı bu seyir terası, alanın tamamını görecek şekilde yapıldı. Artık terasımız doğaseverlerle birlikte misafirlerini bekliyor. Bu son yatırımlarımızla inşallah bölgenin tanınırlığı artacak ve bölgeye gelen turist sayısında da ciddi bir artış yaşanacaktır. Biz buna inanıyoruz” dedi.

Muratbaşı Seyir Terasının açılışına Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ile ilgili yetkililer de katıldı.