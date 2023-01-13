İhlas Haber Ajansı

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‘Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahısların aracından metamfetamin çıktı: 4 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahısların bulunduğu araçta bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahısların bulunduğu araçta bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara-Kastamonu karayolu üzerinde yapılan denetim sırasında, ‘dur' ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan şahıslar, araçta bulunan bir poşeti yola attı. Yol üzerinde bulunan diğer jandarma yol kontrol noktasında durdurulan araç içerisinde bulunan O.D., D.B.K., B.K. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince araçta uyuşturucu madde arama köpeği ‘Yekten'in de desteği ile yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca aynı araçtan atıldığı tespit edilen poşet de jandarma ekiplerince bulundu.


Gözaltına alınan şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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