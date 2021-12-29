Dursun Ali Erzincanlı Tosyalılara unutulmaz bir gece yaşattı

Tosya Semerkant Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Muhabbet Geceleri” etkinliği kapsamında Tosya'ya gelen Dursun Ali Erzincanlı kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Semerkand Vakfı tarafından, Dursun Ali Erzincanlı'nın katılımı ile düzenlenen düzenlenen "Muhabbet Geceleri etkinliği büyük ilgi gördü. İlim ve Kültürel Hizmetler Semerkant Vakfı Tosya Temsilciliği binasında gerçekleştirilen etkinlik, Mikail Şimşek'in açılış konuşması ile başladı.

Daha sonra sözü devralan Dursun Ali Erzıncanlı, okuduğu şiir ve naatları ile Tosyalıların gönüllerine dokundu. Erzıncanlı'yı dinleyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Yaklaşık 60 dakika boyunca Hz. Muhammed'in hayatından kesitleri, şiirleri kendine özgü üslubuyla okuyan Dursun Ali Erzincanlı, Tosya halkına unutulmaz bir gece yaşattı.