Ectasy hap ile yakalanan 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 3 şahsın üzerinde, ikametinde, işyerinde ve otolarında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda; 395 adet Ectasy hap ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.