Eğlence mekanında çıkan silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan ve 2 kişinin silaha yaralandığı olayın 2 zanlısı tutuklandı.

Olay, önceki gün Kastamonu'nun Cide ilçesindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence merkezinde iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.D. ve M.D. yanındaki silahla B.E. ile kardeşi İ.E. ‘yi bacaklarından vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan T.D. ve M.D. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.D. ve M.D. tutuklandı.