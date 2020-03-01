EHF Çeyrek Final: Kastamonu Belediyespor: 29 - Siofok: 38

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Atatürk Spor Salonunda Macaristan temsilcisi Siofok ile ilk maçına çıktı. Bir hayli çekişmeli geçen karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, Siofok karşısında özellikle ilk yarıdaki kötü oyunu sonucu 29-38 yenildi. Kastamonu Belediyespor, ilk devreyi de 12-24 geride kapadı.

Karşılaşmada Atatürk Spor Salonunu dolduran taraftar, karşılaşmanın devam ettiği sırada “şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte her iki takım oyuncuları, taraftarı selamladı. Taraftarlar ise, mücadelelerinden dolayı her iki takım oyuncularını alkışladı.

Kastamonu Belediyespor, Siofok ile 7 Mart Cumartesi günü deplasmanında karşılaşacak.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, “Açıkçası biz böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sahaya galibiyet için çıkmıştık ama ilk yarıda özellikle 10'uncu dakikadan itibaren inanılmaz bir şekilde oyun içinde bir şaşkınlık yaşadık. Onu düzeltmemiz ilk yarı için mümkün olmadı. İlk yarıdaki 12 fark aslında iki takım arasındaki farkı göstermiyor. Sadece bizim yaptığımız hataların karşılığını gösteriyor. İki takım arasındaki çok büyük bir fark yok ama biz, rakibimizin çok çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Fakat bizlerde çok iyi bir takımız. Önemli olan bu seviyelerde psikolojinize hakim olarak direncinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Maalesef biz bunu tutmayı sağlayamadık ilk yarıda. İkinci yarıda nispeten oturttuk ama maalesef istemediğimiz bir şekilde farklı bitti maç. Bitmiş bir şey yok ama çok çok zor artık, tur açısından söylüyorum. Çok kolay değil fakat teslim olmak yok, sonuna kadar mücadele ediyoruz” dedi.

İlk yarıdaki farkın açılmasının özellikle yaşanan şaşkınlıktan kaynaklandığını belirten Günal, “İlk yarıda hızlı hücumlar yedik ama ikinci yarıda hızlı hücumlar yemedik. İlk yarıda 17 tane yaptığımız atış hatası o hızlı hücumların çok rahat bir şekilde bizim kalemizde görülmesine neden oldu. İkinci yarıda ise o atış hatalarımız biraz daha aşağıya çektik ama istediğimiz seviyeler inmedi maalesef. Hücuma yerleştiğinizde 10 saniyede top kullandığınız zaman seti sonuna kadar oynamadığınız zaman bu tip maçlarda, karşı atakları, çabuk atakları kalenizde görebiliyorsunuz. Bu kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.