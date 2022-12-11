EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 23 - Metz Handball: 28

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Metz Handball takımına 23-28 yenildi.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, dün sahasında Fransa temsilcisi Metz Handball ile karşı karşıya geldi. Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı Antrenör Claus Mogensen yönetiminde sahaya çıkan Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, karşılaşmanın 10'uncu dakikasında 7-5 öne geçti. 20'inci dakikada skorda 10-10 eşitlik sağlanırken, karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında 16-17 girilirken, Kastamonu Belediyespor 50'inci dakikada 20-23 geriye düştü. Metz takımı, karşılaşmayı 23-28 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Antrenör Claus Mogensen, “Metz takımını tebrik ediyorum. Bugün işlerine odaklanmışlardı fakat bizler biraz zorlaştırdık. İkinci yarıda daha çok takım gibi biraz kendilerini gösterdiler. Güzel bir mücadele oldu” dedi.

Metz takımına hazırlanmak için çok fazla zamanlarının olmadığını söyleyen Mogensen, “Defansta ilk yarı daha iyiydik. Savunmada daha güçlüydük. İkinci yarı istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı da ne yazık ki yenildik” diye konuştu.

Karşılaşmanın başarılı oyuncularından Majda Mehmedovic ise, “Metz takımını öncelikle tebrik ediyorum. Zorlu bir mücadele oldu. İlk yarı güzel oynadık ama ikinci yarıya bu güzel oyunumuzu yayamadık” diye konuştu.

Mehmedovic, karşılaşma öncesinde biraz ağrısının olduğunu ve fakat ciddi bir sakatlığının bulunmadığını belirtti.