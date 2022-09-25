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EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 26 - Rapid Bükreş: 33

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Romanya’nın Rapid Bükreş takımına sahasında 33-26 mağlup oldu.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 33-26 mağlup oldu.


Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 15-12 Rapid Bükreş'in üstünlüğüyle sona erdi. Kastamonu Belediyespor, ilk yarının ortalarında rakibi karşısında 10-6 öne geçse de farkı koruyamadı. Müsabakadan 33-26 mağlup ayrılan Kastamonu Belediyespor gruptaki 3. karşılaşmasını da kaybetti.

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