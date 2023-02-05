EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 27 - Györi: 39

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor evinde ağırladığı, Györi takımını 39-27'lik skorla mağlup oldu.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, evinde Macar temsilcisi Györi'yi ağırladı. Karşılaşmada Kastamonu ekibi, 39-27'lik skorla mağlup oldu. Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın ardından Györi takımı oyuncuları sevinç yaşadı.

Maçın ikinci yarısında zorlandıklarını söyleyen Györi Antrenörü Martin Ambrosio, “Rakibimi tebrik ederim. Çok iyi bir maçtı, hızlıca bir oyun oynadınız savunmaya karşı ikinci devrede biraz zorlandık. Bir tane maçımız kaldı hedefimize ulaşmak için. savunmaya karşı biraz zorlansak da iki takım da iyi mücadele etti. Kazananın biz olduğu güzel bir maç oldu. Kalan tüm yarışmalarda başarılar dilerim” dedi.

“Maçın zorlayıcı olacağını biliyorduk”

Rakip takımın zorlayıcı olduğunu söyleyen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü İbrahim Belet ise, “Dünyanın en iyi takımlarından birisi ile oynadık. Benim ilk maçım olması kendi adıma bir heyecan kaynağıydı. Maçın zor olacağını biliyorduk ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Rakip takımın bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dilerim” diye konuştu.