Ekmek dağıtım aracına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da jandarma a ekipleri tarafından bir fırına ait ekmek dağıtım aracında yapılan aramalarda, çok sayıda sentetik ecza hap ve bir miktar skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bir fırına ait araçta uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan araçta ve şahısların iş yerinde yapılan aramalarda 25 gram skunk, 360 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 ader kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili, S.K. (53), F.Ç. (48) ve Ö.K. (44) isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.