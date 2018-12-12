El emeği göz nuru ürünler, sergilenmeye başlandı

AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanlığı, Yerli Malı Haftası nedeniyle AK Kadınlar ‘Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir' sloganıyla çalışmalara başladı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Eda Yamalı Şen, 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın amacı, toplumsal tutum bilincinin oluşması ve yerli malı tüketiminin bilinçli olarak artması olduğunu söyledi.

Hafta boyunca tutumlu olmanın, yatırım yapmanın, yerli malı tüketmenin önemini vurgulayacaklarını kaydeden Eda Şen, “12 Aralık-15 Aralık tarihleri arasında Kuzeykent Kapalı Pazar Alanında Girişimci Kadınlarımızın katılımlarıyla düzenlediğimiz programımızda, evlerinde amatör ya da hobi olarak üretim yapıp satış imkanı bulamayan kadınların yerli el emeği ürünlerinin satışları yapılmaya başlandı. Stantlarımızda hanım eliyle üretilen tarladan pazara meyve sebze ürünleri dahil olmak üzere ilmek ilmek işlenen çeyiz ürünleri, kadının unlu elleriyle ürettiği hamur işleri ve kadın elinin değdiği tüm yerli yöresel ürünleri bulabilirsiniz. Tüm halkımızı stantlarımıza bekliyoruz. AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir” dedi.

Kadınların el emeği ürettiği ürünlerin Kuzeykent Mahallesinde Kapalı Pazaryerinde açılışını gerçekleştiren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, şöyle konuştu: “12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla AK Parti İl Kadın Kolları teşkilatımızın Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlemiş olduğu etkinliğin açılışını Milletvekilimiz Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Hakkı Köylü ile birlikte gerçekleştirdik. Yerli ve yöresel üretim yapan girişimcilerimizin stantlarında incelemelerde bulunduk. İlimizin yöresel ürünlerinin üretimini kurucu ortağı olduğumuz Kadın Kooperatifimiz ile inşallah daha da arttıracağız. Bu anlamlı programı gerçekleştiren AK Parti Kadın Kollarımıza teşekkür ediyorum, tüm hemşerilerimizi yerli malı stantlarımızı görmeye davet ediyorum”

Kuzeykent Kapalı Pazaryeri'nde AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen El Emeği Ürünler Pazarı'nın açılışına TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Kadın Kolları İl Başkanı Eda Yamalı Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.