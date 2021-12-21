Elektrik kesintisi sonrası imamdan ezan okumak için ilginç çözüm

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi sırasında Menderes Camii imamı ezanı, aracındaki cihaz sayesinde okudu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Menderes Camii, imamı öğle namazı için camiye gelerek hazırlıklara başladı. Öğlen vakti namazına kısa bir süre kala Yunus Emre mahallesi genelinde elektrikler kesildi. Menderes Camii imamı daha öncesinde de yaşadığı elektrik kesintilerine karşı yaşadığı tecrübe sonrasında arabasına almış olduğu 'inverter' cihazı ile bu soruna çözüm buldu.

Cami imamı arabasının aküsüne bağladığı cihaz ile 12 volt olan enerjinin voltajını yükselterek cami minaresinden hoparlörle öğlen ezanını okudu.