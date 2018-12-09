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Elektrik kontağından çıkan yangın kamyoneti kül etti

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Kargın köyü mevkiinde seyir halindeki kamyonet, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kargın köyü mevkiinde seyir halindeki kamyonet, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Tosya ilçesine bağlı Kargın Köyü mevkiinde meydana geldi. Faruk Kabakçı idaresindeki 37 KG 039 plakalı kamyonetin elektrik kontağında yangın çıktı. Olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Kamyonet tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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