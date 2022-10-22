İhlas Haber Ajansı

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Elektrik kontağından çıkan yangında 1 ev ve 1 ahır küle döndü

Kastamonu’da gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 1 ev ve 1 ahır tamamen yanarak küle döndü.

Kastamonu'da gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 1 ev ve 1 ahır tamamen yanarak küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesi Dikmen Mahallesi'nde gece saatlerinde Tevfik Toplu'ya ait evde yangın çıktı. Elektik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek hemen bitiğinde bulunan ahıra da sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine Ağlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.


Çıkan yangında 1 ev ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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