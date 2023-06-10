Elektrik panosundan çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında evde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Elmas Sokak üzerinde Ahmet Bulut'a ait evde, elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında dairede büyük oranda hasar oluşurken, polis ekipleri de incelemelerde bulundu.