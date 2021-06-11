Emlak danışmanı seviye 5 sınavı gerçekleştirildi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM işbirliğinde Kastamonu'da faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi.

Alınması Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgeleri kapsamında yer alan Sorumlu Emlak Danışmanlığı için Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları kapsamında Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınavı Cide Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. 8-9 Haziran 2021 tarihleri arasında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınava 8 aday katıldı. Sınavlarda başarılı olan emlakçılar, ‘MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanacaklar. Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına bireysel olarak yapılıyor.